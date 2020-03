„Schweinepest ist näher heran- und Bejagung weiter in den Fokus gerückt“

Im Mittelpunkt der diesjährigen Hegeringversammlung in Kißlegg, zu der Hegeringleiterin Manuela Oswald fachkundige Referenten begrüßen konnte, standen die Themen Schwarzwildbejagung und die Nachsuche von Wild.

Zu Beginn der Versammlung führte Oswald laut Pressemitteilung durch die Tagesordnung und informierte die Mitglieder über die Themen aus dem Verwaltungsausschuss der Kreisjägervereinigung. Besonders begrüßt werde die Tatsache, dass die Kreisjägervereinigung künftig 5000 Euro jährlich zur Verfügung stellt, um Naturschutzmaßnahmen umzusetzen.

Der Kinderansitz sowie die Treibjagd der Jagdgesellschaft Kißlegg-Süd standen vergangenes Jahr im Zentrum der jagdlichen Aktivitäten. Jungjäger und die Jagdschule Wolfegg beteiligten sich an der Treibjagd. Beide Veranstaltungen wurden von Jagdhornbläsern begleitet.

Kinderansitz für Sechs- bis Zwölfjährige

Für Oswald steht fest, dass mit diesen Aktivitäten Kameradschaft, Werte und Tradition der Jäger gelebt und weitergegeben werden. In diesem Jahr sind Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren am Freitag, 15. Mai, zum Kinderansitz eingeladen. Dabei können sie Jäger in ihre Reviere zu begleiten, Wildtiere beobachten und viel Rund um das Thema Jagd lernen. Außerdem werde sich der Hegering an der „Dreck-weg-Aktion“ der Gemeinde Kißlegg beteiligen. „Gemeinsames Engagement für Kulturlandschaft und Weidwerk bilden wichtige Grundpfeiler der Jägerschaft“, so Oswald.

Daniel Burchard von der Wildforschungsstelle Aulendorf hielt den ersten Gastvortrag. Als Jäger ließ er viel persönliche Erfahrung in seinen Beitrag zur effektiven Schwarzwildbejagung einfließen. Mit dem Nachweis von an der afrikanischen Schweinepest verendeten Wildschweinen in Polen sei die Seuche noch näher heran- und die Bejagung weiter in den Fokus gerückt. „Die Frage nach dem Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in Deutschland ist nicht eine Frage von ob, sondern lediglich eine Frage nach dem Zeitpunkt“, teilt Buchard mit.

Tipps und Hinweise zur Nachsuche

Nach der anschließenden Diskussion geht Ferdinand Graf von Waldburg auf das Thema Nachsuche ein. Er bildet mit seinem Hund ein Nachsuchgespann, das im Auftrag der Kreisjägervereinigung im Einsatz ist. Er gibt den anwesenden Jäger wichtige Tipps und Hinweise zum Verhalten für den Fall, dass eine Nachsuche erforderlich wird.

Darüber hinaus berichtet er aus seinen Erfahrungen und unter anderem von einer Nachsuche, die über zwei Tage andauerte und revierübergreifend stattfand. „Es ist erforderlich alle Zeichen zu deuten und nicht aufzugeben, um im Sinne der Weidgerechtigkeit Nachsuchen durchzuführen“, erklärt Ferdinand Graf von Waldburg.