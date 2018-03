Schreibwarengeschäft Spanninger ist umgezogen

Das Schreibwarengeschäft Spanninger mit Hermes-Paketshop ist umgezogen. Das Geschäft ist aber noch im gleichen Haus in der Herrenstraße zu finden. Der Laden ist von den vorderen in die hinteren Geschäftsräume gezogen, bestätigt Gerrit Schubert auf Nachfrage der SZ.

Grund für den Umzug ist, dass die vorderen Geschäftsräume an einen Optiker vermietet wurden. Wann der Optiker genau in das Gebäude an der Herrenstraße einziehen wird, sei aber noch nicht klar. Die Öffnungszeiten des Schreibwarenladens und Paketshops haben sich nicht geändert, sagt Schubert und: „Noch denke ich nicht ans Aufhören.“