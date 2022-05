Auf einem Betriebsgelände im Stolzenseeweg hat am vergangenen Wochenende laut polizei ein Unbekannter zwei Betonelemente und einen Lkw besprüht und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich unter Telefon 07529/97156-0 bei der Polizei in Vogt.