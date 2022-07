Schlosspark, Sommer und beste Blasmusik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der einladenden Kulisse des Kißlegger Schlossparks findet am Wochenende vom 16. und 17. Juli das traditionelle Parkfest statt. Ein stimmungsvolles Wochenende steht bevor und bei komplett freiem Eintritt wird für jeden Besucher etwas geboten sein.

Der Schlosspark bietet schon bereits seit fünf Jahrzehnten die perfekte Kulisse für das Parkfest des Musikvereins und so manche heiße Sommernacht hat das Fest immer wieder zu einem besonderen Ereignis gemacht. Unter bunten Lichterketten und grünem Blätterdach herrscht eine ganz besondere Stimmung, Alt und Jung genießt das besondere Flair und gibt sich ein Stelldichein.

Traditionell lädt dann am Samstagabend der Musikverein Kißlegg ab 20 Uhr zum fetzigen Stimmungsabend ein. Unter der Leitung ihres Dirigenten Thomas Räth haben die Kißlegger Musikanten in den vergangenen Wochen ein unterhaltsames Programm an volkstümlicher und moderner Unterhaltungsmusik einstudiert. Mit Live-Gesang und solistischen Einlagen sorgen die Musikerinnen und Musiker für Stimmung und gute Laune. Es darf natürlich ausgiebig getanzt werden und zur Erholung lädt die Bar zum Verweilen ein.

Zum Frühschoppen am Sonntag, 17. Juli spielt die befreundete Musikgesellschaft aus Biembach im schweizerischen Emmental ab 11 Uhr auf. Eine langjährige Freundschaft verbindet die Biembacher und Kißlegger Musiker, innerhalb derer es immer wieder zu gegenseitigen Besuchen ins Emmental und ins Allgäu kam. Die Musikvereins-Küche sorgt mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten in bewährter Weise für das leibliche Wohl der Besucher. Nach dem reichhaltigen Mittagstisch unterhält das Jugendblasorchester der Gemeinde Kißlegg anschließend zu Kaffee inklusive einer ausgiebigen Kuchenauswahl.