Schlossdecken werden gesichert

Dass eine Zimmerdecke alle paar Jahre neu gestrichen werden muss ist allgemein bekannt. Was aber, wenn eine solche Decke dreihundert Jahre alt und bemalt ist, einen ganzen Saal überspannt, wegen den Stuckverzierungen viele Tonnen wiegt und sich Risse bilden? Dann müssen Profis ran.

Im Neuen Schloss Kißlegg haben nun die Arbeiten für die Sanierung der Decken begonnen. Das teilt die Gemeinde mit. Nacheinander wird in jedem Raum ein Gerüst aufgestellt, die Decken mit ihren Stuckverzierungen und Bildern auf Schäden oder gar abgelöste Teile untersucht, wieder angeklebt und – wo erforderlich – neu bemalt. Die Arbeiten dauern laut Gemeinde voraussichtlich bis Ende des Jahres und ziehen sich über alle drei Geschosse durch das Schloss. Insgesamt wende die Gemeinde Kißlegg dafür rund 160 000 Euro auf, wovon das Land Baden Württemberg etwas mehr als ein Viertel bezuschusse.

Was passiert, wenn diese Sicherungs- und Erneuerungsmaßnahmen nicht durchgeführt werden, habe die Gemeinde in den letzten Jahrzehnten schon zweimal erlebt: So sei in den 1980er Jahren im Sitzungssaal des Gemeinderats, dem Esthersaal, das Deckengemälde teilweise abgestürzt und konnte aus den Bruchstücken nur noch aufwendig rekonstruiert werden. Auch der andere große Saal im Schloss, der für Konzerte und Ausstellungen genutzte Bankettsaal, musste vor vier Jahren für einige Monate gesperrt werden, weil sich Risse bildeten und Teile der Decke herabzufallen drohten. Dies nahm die Gemeinde zum Anlass alle Decken im Haus zu untersuchen und erste Sicherungsarbeiten durchzuführen.

„Unser Schloss ist wie ein Lebewesen und bedarf einer beständigen Pflege“ wird Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der Mitteilung zitiert. Er hofft auf wenige Überraschungen bei den Sanierungsarbeiten. Die Kunstausstellung im zweiten Obergeschoss ist trotz der Arbeiten bis Oktober 2022 zugänglich.