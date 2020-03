Schilffläche gerät in Brand

Aus bisher unbekannter Ursache ist in Kißlegg am Montag um 16 Uhr eine Schilffläche in Brand geraten. Ein Passant wurde laut Polizeibericht auf das Feuer aufmerksam, das am Ufer des Zeller Sees eine Fläche von ungefähr 20 auf zehn Meter zerstörte. Er verständigte die Freiwillige Feuerwehr Kißlegg, die das Feuer rasch löschen konnte.

Die Ursache des Brandes konnte bisher nicht geklärt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.