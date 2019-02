Schelmengeschichten im Neuen Schloss

Einen Platz innerhalb der Kißlegger Literatur-Thementage, die noch bis zum 9. Februar unter dem Motto „Heimatgeschichten“ stehen, nahm am Samstagabend Bodo Rudolf und das Lothar Kraft-Trio ein. Das Quartett servierte dem Publikum „Austern und saure Kutteln“ und damit zwei Stunden lang „schwäbisch-französischen Spaß mit flotter Musik“.

Nicht immer ist ein Autor auch ein guter Vorleser seiner Texte. Ganz im Gegenteil zu Bodo Rudolf. Der Weitgereiste und heute bei Wolfegg lebende Verfasser sarkastischer Schelmengeschichten weiß diese so zu zelebrieren, dass die Protagonisten vor dem geistigen Auge der Zuhörer Gestalt annehmen. Mehr noch: Rudolf haucht jeder Figur Leben ein, lässt sie wie eigene gute Bekannte durch aberwitzige Szenerien spazieren und vermittelt das Gefühl, mitten unter ihnen zu sein.

Gewürzt wurde das literarische Menü durch ausgewählte und passend gestaltete Musiktitel durch das Lothar Kraft-Trio. Markus Kerber erwies sich einmal mehr als exzellenter Saxophonist und Flötist, Klaus Bermetz als einfühlsamer Kontrabassist und Lothar Kraft als Zauberer am Klavier. Gerade ihre in voller Länge gespielten Soli ließen den Abend zu etwas Besonderem werden: „Over the Rainbow“ und „Moon River“ waren im Gegensatz zum „ausgeflippten Jazz“ in der Tat „etwas fürs Herz“, „La Mer“ das Sehnsuchtsstück schlechthin und „Nobody else“ eine Liebeserklärung ans Publikum.

Im ersten Teil der Lesung nahm Bodo Rudolf die Gäste mit nach Röthenbronn im Allgäu, wo im Kaufhaus Häfele seit alters her nicht nur Wurst und Käse, Socken und Hüte, beiderlei Gesangbücher und Rosenkränze verkauft, sondern auch die neuesten Dorfnachrichten durchgehechelt werden. In diesem Fall ging es um eine „kommunale Polygamie“. Um mit den geneigten Worten von Hedwig Ammann fast von „urbaner Promiskuität“ zu sprechen. Reichte es doch nicht, dass Röthenbronn seit 20 Jahren mit dem schweizerischen Grafenwil verehelicht ist, „jetzt holen wir uns auch noch die Franzosen ins Bett“.Mochte das der Ammann nun gefallen oder nicht: Die festliche Verbrüderung mit St. Loup-les Bains war beschlossene Sache, die Gründung des Partnerschaftsvereins stand bevor. Der darauf folgende ökumenisch-deutsch-französische Gottesdienst in Sankt Philippus und Jacobus war an Festlichkeit nicht zu überbieten, die Reden beim Festakt in der „Sonne“ dank dem „gelben Dictionärle“ gelungen und die Menü-Abfolge zweisprachig. Es wurde „Entrecote aux oignons avec spätzlés tricolores“ (Zwiebelrostbraten mit Dreifarben-Spätzle) und zum Nachtisch „Tarte aux pommes“ (Apfelkuchen) serviert.

Noch kurioser ging es in der zweiten Erzählung zu. Die Röthenbronner wollen mit dem Bus zur „Fete de la Musique“ an den Atlantik reisen. Abfahrt ist für 6.30 Uhr terminiert. Doch die 63 Mitreisenden samt Fahrer Kurt kommen nur bis Unterharprechts. Nicht nur, dass hier beim Vorbeifahren ein Gartenzaun in seine Einzelteile zerlegt wird, das gemeinschaftlich gesungene „Im Frühtau zu Berge“ erstirbt inmitten einer Kuhweide: Motorschaden.

Mittels einer großen Kinderspieluhr werden von Bodo Rudolf jetzt zu jeder vollen Stunde die Ereignisse aufgezeigt. Hatte man um 8 Uhr eine Werkstatt in Ulm noch um Hilfe gebeten und diese per „glasklarer Ferndiagnose“ noch Hoffnung auf eine Weiterfahrt um 12 Uhr gemacht, so werden die Aussichten darauf immer düsterer. Abgründe tun sich auf. Das Plumpsklo im naheliegenden Bauernhof entpuppt sich als „finanzielle Goldgrube“, die aufgesuchte Klosterkirche St. Ustelried als „barocker Trinkort“ und statt der vorbestellten elsässischen Delikatessen gibt es Pizza. Um 13 Uhr geht das Bier aus und ein „bekömmlicher Nachschub“ muss geordert werden, um 14 Uhr stellen sich die ersten „Katastrophen Tourismus-Gaffer“ ein, eine Stunde weiter ist beim Verzehr von „Rhabarberkuchen mit Eischnee“ die Rede vom „Normannischen Loch“. Das um 16 Uhr einsetzende Gewitter bringt Besinnliches zutage: Ein Mitreisender erzählt die Geschichte seines während des Zweiten Weltkrieges in Vers-sur-Mer lebenden Großvaters und dessen Erlebnisse rund um die Nazi-Diktatur und der Landung der Alliierten im Juni 1944.

Eine „drohende Ebbe in der Vereinskasse“ und weitere „kostenlose Ratschläge“ beenden um 19 Uhr die Warterei. „Abflug!“ heißt es und „Vite, vite!“