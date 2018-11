Schauspiel „Honig im Kopf“ hilft Alzheimer-Erkrankten

Das Theater Immenried spielt in diesem Jahr „Honig im Kopf“ nach dem Film von Til Schweiger und Hilly Martinek. In dem Stück geht es um eine Familie, die mit ansehen muss, wie ihr Großvater langsam an Alzheimer erkrankt. Diese schmerzhafte Erfahrung teilen viele Familien. Das Theater Immenried möchte durch eine Benefiz-Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Raimund Haser (direkt gewählter CDU-Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Wangen-Illertal) diese Betroffenen unterstützen.

VIP-Tische können mit Spende gesponsert werden

In den nächsten Tagen werden laut Pressemitteilung Firmen im Umkreis angesprochen, ob sie sich mit einer Spende an der Aktion beteiligen wollen. Ab 600 Euro Sponsoring-Summe erhalten sie vom Theaterverein bei der Premiere der Aufführung von „Honig im Kopf“ am 26. Dezember einen mit ihrem Logo dekorierten VIP-Tisch für sechs Personen inklusive kulinarischem Gruß. Weitere Aufführungen von Honig im Kopf sind am 26., 28. und 29. Dezember, sowie am 2., 3., 4. und 5. Januar.

Auch Privatpersonen können ihre Spende abgeben. Hierzu haben Interessierte bei einer Theateraufführung selbst die Möglichkeit, oder sie nutzen das Spendenkonto (s. unten). Mit dem gespendeten Betrag wird die ehrenamtliche Arbeit des Café „Vergissmeinnicht“ in Kißlegg unterstützt. Das Angebot ist eine Einrichtung des Vereins „Bürger für Bürger“ in Kißlegg, das von ehrenamtlichen Helfern betreut wird. Es wendet sich an alle Pflegenden mit Demenzpatienten, die Hilfe benötigen oder in Anspruch nehmen möchten – unabhängig von Konfession und Weltanschauung.

Vorverkauf für Silvesterball startet bald

Der Vorverkauf für den Silvesterball des Theaters Immenried am 31. Dezember steht ebenfalls an. Karten sind am 16. November für 48 Euro im Café Fatima in Immenried und ab dem 19. November bei der Ortsverwaltung erhältlich. Im Preis enthalten sind die Aufführung „Honig im Kopf“, Livemusik mit der Little Weiler Band, Büfett, Mitternachtssekt und ein Los für die Tombola. Getränke sind nicht im Preis enthalten.