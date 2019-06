Mit einer Schusswaffe, so vermutet es die Polizei, haben Unbekannte in Kisslegg am Samstag gegen 18.30 Uhr geschossen. Ziel war demnach die Tür eines Getränkemarktes im Erlenweg. In der Scheibe befanden sich kreisrunde Einschüsse mit einem Durchmesser von fünf bis sechs Millimeter. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Vogt, Telefon 07529/971560, zu wenden.