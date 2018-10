Schöne Künste im Neuen Schloss Kißlegg

Das Neue Schloss in Kißlegg wird seit rund 30 Jahren für wenige Wochen im Jahr zum Anziehungspunkt für passionierte Kunstschaffende aus der Region und weit darüber hinaus. Wie einer Pressemitteilung der Gemeinde zu entnehmen ist, verwandeln sich die barocken Räume des früheren Fürstensitzes für diese Zeit in weitläufige, prachtvolle Ateliers und öffnen sich dem kreativen Leben.

Die Veranstalter der Kunstwoche freuen sich dieses Jahr besonders, dass die Künstlerin und Trägerin des diesjährigen Kulturpreises, Barbara Ehrmann aus Ravensburg, als Dozentin mitwirkt, so der Pressetext. In ihrem Kurs lotet sie Kontraste in Linie und Fläche, Form und Farbe aus. Auch ihre bezeichnenden und bekannten transparenten Schichtungen und Überlagerungen spielen eine Rolle. Im Kurs „Mixed Media“ des Künstlers Jupp Linssen geht es eher um innerlich Erlebtes. Hier werden sogenannte Innenbilder gemalt, geformt, geklebt, und noch vieles mehr.

Die österreichische Künstlerin Ute F. Mangold bietet wieder ihre weithin bekannte Aquarelltechnik zum Thema Marokko als Kursthema an.

Ergebnisse werden bei einer Finissage ausgestellt

Weitere Kurse mit den Künstlern Petra Ehrnsperger, Herbert Leichtle, Tania Strickrodt, Antonio Zecca, Dagmar Wassong, Elisabeth B. V. Sauterleute und Iris Flexer sollen die die Kunstwochen in ihrer Vielfalt bereichern, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Ergebnisse der Arbeiten sind bei den öffentlichen Finissagen zum Abschluss jeder Kunstwoche zu sehen, bei denen man im barocken Flair im Neuen Schloss Kunst, Musik und entspanntes Miteinander genießen kann. Auch zur öffentlichen Lesung mit Raimund Haser (MdL) am Dienstag, 30. Oktober, um 18 Uhr zum Thema „Spuren lesen auf der Schwäbischen Alb – eine fotografische Zeitreise mit kulturhistorischen Einblicken“ lädt der Veranstalter der Kunstwochen ein.