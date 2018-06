SAV Kißlegg unternimmt Krippenfahrt

Zum 23. Mal lädt der SAV Kißlegg zu seiner Krippenfahrt ein. Diese findet am Samstag, 12. Januar, statt und führt wieder einmal in die nähere Heimat: Heimenkirch, Dreiheiligen, Hellengerst und Wengen sind die Ziele.

In Heimenkirch trifft sich der Schwäbische Albverein auf eine der berühmten Osterrieder Krippen. Besonders schön sei dabei die Anbetung der Könige. Auf dem Weg liegt Dreiheiligen. Das Kirchlein besitzt nicht nur die älteste Glocke des Kreises Lindau, sondern auch ein sehr schönes Jesuskind aus Wachs, heißt es in einer Mitteilung des SAV. In Hellengerst, im Weitnauer Tal, reicht die Spannweite der fast lebensgroßen Krippenfiguren von Amerika bis Rom. Die Krippenfahrt endet im Wengener Tal, um in der heimeligen Pfarrkirche von Wengen mit einem Lied dem Kind in der kleinen Osterrieder Krippe zu huldigen. Einkehr ist anschließend im nahegelegenen Gasthof in Wengen.

Wer bei der Krippenfahrt dabei sein möchte, sollte sich bis Freitag, 11. Januar, spätestens 17 Uhr bei Familie Wiltsche unter Telefon 07563/8623 anmelden. Treffpunkt am Samstag ist der Parkplatz am Feuerwehrhaus Kißlegg um 13 Uhr. Die Krippenführer sind Heinrich und Christel Wiltsche. Die Rückkehr ist auf 19 Uhr geplant.