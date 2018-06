SAV Kißlegg lädt zu Jubiläumswanderung

Der Schwäbische Albverein Kißlegg lädt zur Jubiläumswanderung auf die Buschel. Sie findet statt am Sonntag, 8. September. Treffpunkt ist am Parkplatz Feuerwehrhaus um 10 Uhr. Der 739,2 Meter hohe Kißlegger Aussichtspunkt hat in diesem Jahr einen besonderen geschichtlichen Hintergrund.

Am 18.Oktober sind es 200 Jahre, in denen an die Völkerschlacht Leipzig erinnert wird. 100 Jahre sind es her, als Kißlegger Albvereinsmitglieder aus diesem Anlass eine Jubiläumslinde pflanzten. Die Kißlegger Ortsgruppe war zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt, der Hauptverein 25 Jahre. Während die Kißlegger SAV 110 Jahre feiern, hat der SAV 125 Jahre gefeiert.

Die etwa 5,5 Kilometer lange Wanderstrecke führt auf dem Wanderweg Nr. 12 entlang dem Obersee nach Stolzensee. Nach etwa 90 Höhenmetern kommt man auf dem 2012 angelegten Weg zu Kißleggs höchstem Punkt. Ab etwa 11.30 Uhr wird durch den Vorsitzenden Dieter Maucher sowie durch Bürgermeister Dieter Krattenmacher und dem Ehrenvorsitzenden des Kißlegger SAV, Heinrich Wiltsche, in einer kleinen Gedenkstunde der verschiedenen Ereignisse gedacht. Zur Erinnerung an diesen Tag und zum Gedenken an die Gründer und an die Friedenslinde wird eine Gedenktafel im Pavillon angebracht.

Mit einem gemeinsamen Friedensgebet wird Gemeindereferent Stefan Wiltsche die Feier abschließen, um zum gemütlichen Teil des Festes mit Livemusik von Bernd Erstling überzugehen.

Eine mögliche Rückwanderung führt bergab über Oberreute, Wiggenreute, Höllenbach und Krebsbach über 6,5 Kilometer. Die Rückkehr wird gegen 16.30 Uhr sein. Ein Rucksackvesper ist zu empfehlen. Für Getränke Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die Wanderung findet nur bei gutem Wetter statt, Auch Interessierte sind eingeladen.