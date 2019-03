Sattelzugfahrer beschädigt Auto und Carport

Ein 28-jähriger Sattelzugfahrer ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr fälschlicherweise in ein Wohngebiet gefahren und hat beim Rangieren einen Pkw und einen Carport beschädigt. Laut Polizeiangaben fuhr er, vermutlich weil er den Unfall nicht bemerkt hatte, weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 4000 Euro zu kümmern. Eine Zeugin fuhr dem 28-Jährigen hinterher und sprach ihn auf den Unfall an. Jedoch scheiterte die Verständigung an den mangelnden Deutschkenntnissen des LKW-Fahrers, weshalb sich die Zeugin das Kennzeichen notierte und die Polizei verständigte. Im Rahmen einer Fahndung trafen die Polizisten den Fahrer schließlich in der Zeppelinstraße an.