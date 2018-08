Etwa 400 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 14 Uhr auf einem Parkplatz in der Herrenstraße in Kißlegg entstanden. Wie die Polizei berichtet, prallte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Daimler und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vogt unter Telefon 07529 / 971560 zu melden.