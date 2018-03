Ruhiger Start der Elektrifizierung in Kißlegg

Seit Samstag ist es so weit: Die Allgäubahn wird elektrifiziert. Am Freitag war dafür in Memmingen der Spatenstich für die Strecke von Geltendorf bei München über Memmingen bis nach Lindau (die SZ berichtete). Einige Strecken und Bahnhöfe müssen im Zuge der Baumaßnahmen in den kommenden zwei Jahren deswegen zeitweise oder ganz gesperrt werden.

Die Strecke zwischen Leutkirch und Buchloe ist seit Samstag für Züge gesperrt. Reisende ab Kißlegg Richtung München müssen deswegen ab Leutkirch in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Ein Fahrplan für die Busse hängt zur Information am Kißlegger Bahnhof aus. Der Bahnhof Kißlegg und die umliegende Strecke selbst wird Anfang November von der Sperrung betroffen sein.

Ein Bericht über den Schienenersatzverkehr im Allgäu folgt.