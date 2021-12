Rückblick Mitgliederversammlung SV Immenried

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 4. Dezember fand die Mitgliederversammlung des SV Immenried coronabedingt im Schulhof Immenried statt. Sowohl Schriftführerin Ramona Scheyerle als auch die Abteilungsleiter/-innen Frauen und Herren Tamara Neher und Julian Kimmerle und Jugendleiter Markus Kling hoben die besonderen Herausforderungen der Corona-Pandemie auf das Vereinsleben hervor.

Trotz zwischenzeitlicher Spiel- und Trainingspausen wurde versucht mit online Trainings und Challenges sowie Events mit Abstand das Beste aus der Situation zu machen. Bei den anschließenden Neuwahlen wurde Annika Neher in ihrem Amt als Kassier bestätigt. Der bisherige zweite Vorstand Alois Nunnenmacher stellte nach 14 Jahren sein Amt zur Verfügung, bleibt dem Verein aber in anderer Funktion erhalten. An seiner Stelle wurde Ramona Scheyerle zum zweiten Vorstand gewählt. Die so entstehende Lücke im Amt des Schriftführers wurde mit Stefan Wiedenmann geschlossen.

Vorstand Matthias Oberhofer dankte Alois Nunnenmacher für sein bisheriges jahreslanges Engagement für den SV Immenried und hob hervor, dass dieser auch weiterhin dem Verein treu bleiben wird.