Rote Kennzeichen missbraucht

Ungültige rote Kennzeichen zur Überführung eines Autos hat ein Mann benutzt, der am Samstag gegen 17.50 Uhr von Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg an der A96 einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Den 44-Jährigen erwartet nun laut Polizeibericht ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie anderer Verstöße. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes zur Herkunft der Kennzeichen dauern an.