Rollerfahrerin stürzt beim Absteigen

Eine 62-jährige Rollerfahrerin ist am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Zaisenhofen beim Absteigen gestürzt. Sie verletzte sich dabei schwer, teilt die Polizei mit. Kurz nach 17 Uhr fuhr die Frau auf den Parkplatz an der Wangener Straße. Sie hielt an und wollte absteigen, verlor dabei aber das Gleichgewicht und stürzte. Ihr Motorroller fiel so unglücklich auf ihr linkes Bein, dass sie mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Motorroller entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.