„Rock it! Steinzeit in Kißlegg“ – unter diesem Motto nimmt der Musikverein Kißlegg seine Gäste beim Musikball am Samstag, 4. Februar, mit in die früheste Epoche der Menschheit: Ab ins Zeitalter der unerschrockenen Jäger und fleißigen Sammler, der gigantischen Mammuts und gefährlichen Säbelzahntiger, der Feuersteins und Geröllheimers – Yabba Dabba Doo!

Die Gäste erwartet beste Unterhaltung mit Einblicken in den frei erfundenen Alltag unserer Vorfahren. Mit von der Partie sind Mammutjäger, Urzeit-Papageien und Mädels beim dynamischen Steinzeit-Zumba. Auch die legendäre „Friedhofsband“ ist wieder mit einem Programmpunkt vertreten.

Ebenso ist zwischen und nach den Programmpunkten gute Laune garantiert: Die die vier Allgäuer Jungs der Band „Hindervier“ sorgen für Stimmung auf der Tanzfläche.

Der Musikball findet am 4. Februar in der Turn- und Festhalle Kißlegg statt. Einlass ist ab 19 Uhr, auf das Programm wird ab 19.30 Uhr mit einem Warm-Up eingestimmt (Programmbeginn mit Einmarsch der Hudelmusik um 20 Uhr).

Karten für den Musikball können im Vorverkauf (zehn Euro) und an der Abendkasse (zwölf Euro) erworben werden. Gruppen ab acht Personen dürfen sich auf einen Begrüßungs-Special freuen. Der Vorverkauf findet am Samstag, 28. Januar von 9 bis 12 Uhr, am Montag, 30. Januar von 17.30 bis 19.30 Uhr und am Mittwoch, 1. Februar von 17.30 bis 19.30 Uhr im Foyer der Turn- und Festhalle Kißlegg statt. Aktuelle Infos auf der Homepage unter www.mv-kisslegg.de/musikball.