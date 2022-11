Rinninger-Mitarbeiter sind im Schnitt mehr als zwölf Jahre in dem Kißlegger Betonwerk

Das Betonwerk Hans Rinninger und Sohn aus Kißlegg hat jüngst rund 100 Mitarbeiter geehrt, die mindestens seit zehn Jahren im Betrieb arbeiten. Die Ehrung fand im Rahmen eines „Familientages“ statt. Zu diesem waren, so teilt Rinninger mit, rund 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ihren Angehörigen an den Stolzenseeweg gekommen.

Die Kißlegger Firma mit ihren rund 210 Mitarbeitern wird in vierter Generation heute von Hans und Jörg Rinninger geführt. Das Unternehmen wertet es als Zeichen für ein gutes Betriebsklima, dass mehr als 100 Mitarbeiter bereits seit zehn Jahren oder länger dort arbeiten. „Wir sind stolz darauf, dass so viele unserer Mitarbeiter uns so lange treu geblieben sind. Als mittelständischer Arbeitgeber aus der Region haben wir das Gefühl, dass unsere Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen. Wäre dies nicht so, dann hätten wir sicher eine höhere Fluktuation“, wird Jörg Rinninger, geschäftsführender Gesellschafter, in der Pressemitteilung zitiert. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter im Hause Rinninger liege mit etwas mehr als zwölf Jahren über dem bundesweiten Durchschnitt von nur knapp elf Jahren. 29 Mitarbeiter arbeiten bereits länger als 20 Jahre in dem Betonwerk, 13 davon seit über 30 Jahren und acht seit über 40 Jahren. „Wir sehen täglich, wie wichtig es ist, auf die Erfahrungen der Mitarbeiter zurückzugreifen, die unser Unternehmen schon seit langer Zeit kennen.“