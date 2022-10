Riesenerfolg des Laufspektakels der Kißlegger Realschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das erste Lauf-Spektakel an der Realschule Kißlegg mit allen SchülerInnen und deren Lehrerteams war, wie bereits berichtet, ein großer Erfolg. Auf einem Cross-Rundlauf um den Sportplatz und das Schulgelände legten alle gemeinsam eine Strecke von deutlich über 1500 Kilometer zurück.

Der Lauf wurde als Spendenlauf zugunsten des Schulprojekts Hoffnung Kindheit durchgeführt. Mit den Spenden der Sponsoren wird die Shanti Niketan School von El Shaddai in Indien unterstützt.

Die staatliche Schulversorgung in Indien ist, insbesondere in ländlichen Gebieten, unterentwickelt und reicht meist nicht aus, den Kindern eine qualifizierte Berufsausbildung zu ermöglichen. Wohlhabende Eltern schicken ihre Kinder daher meist auf Privatschulen, die mehr Möglichkeiten haben und höherwertigen Unterricht bieten können. Kindern aus armen Verhältnissen und vor allem Straßen- und Waisenkindern ist dieser Weg verschlossen und so haben sie, selbst bei guter Begabung, keine Chance auf eine (gute) Ausbildung und gesellschaftlichen Aufstieg. Sie bleiben im Armutskreislauf gefangen.

Das durch Spenden unterhaltene Bildungszentrum Shanti Niketan des El Shaddai Charitable Trust richtet sich an Kinder aller Altersgruppen, die aus unterprivilegierten Familien kommen, lernschwach sind, an Schulabbrecher oder Kinder, die lange keine Schule besucht haben.

Das Hauptziel ist es, Kindern eine Grundbildung in einer fröhlichen und sicheren Umgebung zu bieten, die ihren Bedürfnissen und Interessen gerecht wird. Die Kinder werden spielerisch unterrichtet, verschiedene Aktivitäten helfen, die Persönlichkeitsentwicklung ohne Druck, je nach Stärken und Fähigkeiten, zu fördern. Die Shanti Niketan Schule begleitet die Kinder auf ihrem Weg, gebildete Mitglieder der indischen Gesellschaft zu werden.

Für diese Schule lief nun die Schulgemeinschaft der Realschule Kißlegg und kann nach Eingang aller Sponsorengelder das stolze Ergebnis verkünden.

Über 14 000 Euro wurde für unsere Freunde in Indien erlaufen. Dieser Betrag ermöglicht einen gewaltigen Schritt in der Sicherung der Ausbildung für Unterprivilegierte. Die Reaktionen aus Indien waren überschwänglich, die Reaktionen der SchülerInnen hier begeistert. Alle Beteiligten waren überwältigt von diesem Ergebnis und sind zurecht sehr stolz, einen Teil zum Großen beigetragen zu haben.