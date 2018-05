RFV Kißlegg veranstaltet Reit- und Springturnier

Für Pferdefreunde wird vom 26. bis 27. Mai auf der Reitanlage im Löhle in Kißlegg wieder was geboten. In familiärer Atmosphäre veranstaltet der Reit- und Fahrvrein Kißlegg ein Reit- und Springturnier. Ein breites Spektrum an Prüfungen verspricht Abwechslung- von Reiterwettbewerb, bis Springen Klasse L mit Stechen wird alles geboten.

Der Samstag beginnt um 8 Uhr mit Dressur Klasse A, im Anschluss Dressurpferdeprüfung Klasse A. Am Nachmittag geht es weiter mit Reiterwettbewerb und E-Dressur. Der Sonntag beginnt ebenfalls um 8 Uhr mit Springprüfungen von Reiterwettbewerb bis Klasse L mit Stechen.