Rennradfahrer nach Zusammenstoß mit Kleinbus schwer verletzt

Ein Rennradfahrer ist am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in der Ortsdurchfahrt Höllenbach von dem Anhänger eines Kleinbusses erfasst und verletzt worden.

Der 66 Jahre alte Zweiradfahrer war laut Polizei von Wiggenreute über den Gemeindeverbindungsweg in Richtung L 330 unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Rechtskurve in Höllenbach mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Kleinbusses kollidierte, der mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen hatte. Der Radler kam im rechtsseitigen Bankett zu Fall und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Rennrad entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.