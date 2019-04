Rektorenwechsel an zwei Schulen in Argenbühl und Kißlegg stehen an

Absoluter Eishockey-Wahnsinn in Frankfurt: Die bärenstarken Löwen ließen den Ravensburg Towerstars am Ostermontag im dritten Play-off-Finale der Deutschen Eishockey-Liga 2 über weite Strecken nur ganz wenige Chancen. Doch die Towerstars gaben sich vor 6267 Zuschauern in Frankfurt nie auf und machten im Schlussdrittel aus einem 0:4-Rückstand einen 6:5-Sieg. Den Wahnsinn machte Thomas Supis eine Sekunde vor Schluss mit dem Siegtreffer perfekt. Damit steht es 2:1 für Ravensburg in der Best-of-Seven-Serie.