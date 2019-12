Rekordbeteiligung bei der Realschule Kißlegg

Seit zehn Jahren, seit Beginn der landesweiten Aktion „Mitmachen Ehrensache“, beteiligt sich die Realschule Kißlegg daran. Mit einem Teilnehmerrekord von 174 Schüler,n die statt in den Unterricht zum Arbeiten gingen und ihren Lohn in Höhe von 5000 Euro spendeten, leisteten sie dieses Jahr wieder Großartiges, wie die Realschule in einer Mitteilung schreibt.

Nicht nur des sozialen Engagements wegen sei dieser Tag gewinnbringend für alle Beteiligten. Die Schüler erhielten die Möglichkeit, in die Berufswelt zu blicken, die arbeitgebenden Firmen und Einrichtungen lernen motivierte junge Menschen kennen und die teilnehmenden Klassen haben selbst die Möglichkeit, in den Genuss einer Förderung für Klassenaktionen zu kommen. Und natürlich profitieren Kinder in Obhut des El Shaddai Charitable Trust (ESCT) in Indien von den Einkünften. Denn die Hälfte des Erlöses geht, so heißt es weiter, seit der ersten Teilnahme vor zehn Jahren an das Schulprojekt Hoffnung Kindheit, das den ESCT und konkret im Sinne von ‚Schüler für Schüler‘ dessen Schule für Straßen- und Waisenkinder unterstützt.

Nach dem Grundsatz „Global denken – lokal handeln“ werde die andere Hälfte des Lohns ebenfalls seit 2010 in einen Topf gegeben, der Kißlegger soziale Einrichtungen wie Kindergarten, Hort, Sozialstation oder Jugendgruppen bei dringenden oder ungewöhnlichen Anschaffungen bezuschusst. Bis zum 1. März 2020 werden Anträge in schriftlicher Form mit konkreten Angaben zu aktuellen Ausgaben und Anschaffungswünschen oder Projekten und Aktionen angenommen – unter der Anschrift Projekt Hoffnung Kindheit, Realschule Kißlegg, Gebrazhofer Str. 27 oder per mail an hoffnungkindheit@rs-kisslegg.de. Die Botschafterinnen der Aktion „Mitmachen Ehrensache“, Projektleiter und die Schulleitung entscheiden dann über die Aufteilung und Vergabe der Gelder, heißt es abschließend.