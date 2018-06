Reisebus drängt Auto ab

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mehreren hundert Euro ist es am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in der Schlossstraße in Kißlegg gekommen.

Eine 39-jährige Autofahrerin befuhr laut Polizei die Schlossstraße in Richtung Wangen, als sie nach eigenen Angaben nach rechts lenken musste, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Reisebus zu vermeiden. Der Busfahrer sei aufgrund geparkter Fahrzeuge nach links auf die Gegenspur gefahren. Die Frau prallte mit ihrem Fahrzeug gegen den Randstein. Laut der Geschädigten soll es sich um einen weißen Bus mit einer roten Schrift handeln.

Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Bus geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt unter Telefon 07529/971560 zu melden.