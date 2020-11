Regiomat in Kißlegg wächst

Seit gut einem Jahr steht der Regiomat im Kißlegger Flecken im Torbogen zwischen Pfarrhaus der katholischen Kirche und der Kleiderkiste im Gasthof Adler. Der Lebensmittelautomat ist mit regionalen Lebensmitteln wie Käse, Grillfleisch, Getränken und Süßigkeiten bestückt und bietet eine Lebensmittelversorgung im Kißlegger Ortskern. Der Regiomat werde laut Pessemitteilung der Gemeinde Kißlegg sehr gut von der Bürgerschaft und von spontanen Kunden angenommen.

Seit dieser Woche hat der Regiomat in Kißlegg Zuwachs bekommen. Ein zweites Modul wurde aufgestellt und eingerichtet. In diesem sind weitere Lebensmittel und Produkte aus der Region eingeräumt. Neben weiteren Fächern für Milch und Eier kommen mehrere Sorten Maultaschen, Soßen, und Fertiggerichte sowie Butter und Weichkäse dazu.

Der Regiomat habe sich gerade in diesen ungewohnten Zeiten als sehr gute und zuverlässige Versorgungseinrichtung erwiesen, so die Gemeinde. Betreut und Bestückt wird der Lebensmittelautomat, wie viele andere in der Region auch, von Werner Leutner von der Heumilchhof Allgäu GbR.