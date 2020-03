Rechtsradikalismus in der Schule erkennen

Wie erkennt man Rechtsradikalismus in der Schule? Um diese Frage zu beantworten, hatten der Ortsverband Allgäu der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und das Demokratiezentrum Oberschaben zu einem Informationsabend in das Evangelische Gemeindehaus Kißlegg eingeladen. Die beiden Referentinnen Margarete Bareis und Franziska Bauer vom Demokratiezentrum spannten laut Mitteilung der GEW einen Bogen von Grundhaltungen und Erkennungszeichen der Rechtsradikalen bis zum praktischen Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen.

Dabei wurde deutlich dargestellt, dass rechte Gruppierungen Grundpfeiler des Grundgesetzes in Frage stellen und auch ablehnen, indem sie propagieren: „Ablehnung des Gleichheitsgebots der Menschenrechte, Verneinung des Wertepluralismus der liberalen Demokratie und das Ziel, Demokratisierungsprozesse rückgängig zu machen“. All diese Positionen widersprechen diametral den Grundwerten unseren Gemeinwesens, heißt es in der Mitteilung. Das Gefährliche an diesen Einstellungen sei, auch das stellten die Referentinnen heraus, dass sie teilweise in einem bürgerlichen Gewand bis in die Mitte der Gesellschaft reichen.

Ein weitere Schwerpunkt des Vortrages waren die verschiedenen Codes, Symbole und Akronyme, die Rechte verwenden. Für viele Bürger erschließe sich deren Sinn nicht, doch die Eingeweihten würden sich auch daran erkennen. Gerade durch Akronyme wie zum Beispiel „H8“. Englisch ausgesprochen wird daraus das Wort „hate“, also Hass. Im Deutschen stehe die Acht für den achten Buchstaben des Alphabets, also für das H. Dann wird aus dem Akronym „H8“ Heil Hitler. Für viele Zuhörer seien diese Aufschlüsselungen echte Aha-Erlebnisse gewesen.

Neben den theoretischen Grundlagen konnten die Besucher an einer Methode selbst praktisch vollziehen, wie sie diese Thematik in ihren Bildungseinrichtungen bearbeiten können. Auch wenn, wie so oft bei solchen Praxisbeispielen die Zeit knapp wurde, verließen die Besucher mit Gewinn diesen Abend, steht abschließend in der Mitteilung.