Realschule hat jetzt einen bilingualen Zug

Die Schloß-Realschule Kißlegg ist nun eine „Realschule mit bilingualem Zug“. Dafür hat sie jetzt die offizielle Anerkennung des Kultusministeriums erhalten. Beim bilingualen Unterricht werden neben dem Fach Englisch zwei zusätzliche Fächer in englischer Sprache unterrichtet, so die Realschule in einer Pressemitteilung.

Bereits vor zwei Jahren hat die Schule mit dem bilingualen Unterrichten begonnen und die Voraussetzungen für einen bilingualen Zug geschaffen. In diesem wird von Klasse 5 bis Klasse 10 eine Klasse durchgängig in zwei Fächern in englischer Sprache unterrichtet. Durchgängig über 6 Jahre wird an der Realschule Kißlegg das Fach Geografie auf Englisch unterrichtet. Das zweite Fach wechselt alle zwei Jahre. In Klasse 5/6 ist es Sport, ab Klasse 7 Bildende Kunst und ab der 9. Klasse Biologie oder Wirtschaft.

Mit der Genehmigung des bilingualen Zuges durch das Kultusministerium darf die Schule sehr zur Freude des Kollegiums und der Schulleitung künftig die Bezeichnung „Realschule mit bilingualem Zug“ führen. Schulleiter Franz Biggel-Blaschko sieht in diesem neuen Profil die Chance für sprachbegabte Schüler ihre Stärken auszubauen. „Viele unserer Schüler machen nach dem Realschulabschluss auch noch Abitur oder beginnen eine Ausbildung in der Industrie. Dabei ist die Fremdsprache enorm wichtig“ so Biggel-Blaschko. Wer in die „Bili-Klasse“ möchte, muss ein Beratungsgespräch an der Schule führen, denn der vermehrte Umgang mit der englischen Sprache, der sich auch in einer erhöhten Wochenstundenzahl zeigt, erfordert mehr als nur durchschnittliches Arbeits- und Lernverhalten, heißt es von Seiten der Schule.

Eltern, die sich für die Realschule Kißlegg interessieren und ihr Kind an der Schule anmelden wollen, können beim Schnuppertag am Freitag, 9. März von 15 bis 17.30 Uhr die Gelegenheit für ein Beratungsgespräch wahrnehmen und die Profile der Schule näher kennenlernen.