Raubüberfall auf Frisörsalon: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Kriminalpolizei hat einen 34-Jährigen festgenommen, der im dringenden Verdacht steht, im November einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Friseursalon in Kißlegg begangen zu haben.

Der zunächst unbekannte Täter hatte gegen 18.15 Uhr maskiert das Geschäft in der Jägerstraße betreten, die Inhaberin mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe des Bargeldes aufgefordert. Nach einem kurzen Handgemenge entriss er der Inhaberin eine Geldkassette und flüchtete mit seiner Beute zu Fuß über den Löhleweg in den Espanweg, wo sich seine Spur erst einmal verlor, teilt die Polizei mit.

Diese Mütze hat der Räuber offenbar im Frisörsalon verloren. Die Polizei suchte damit nach dem mutmaßlichen Täter. (Foto: Polizei)

Durch den Einsatz eines Hundes fanden die Ermittler Maskierungsmittel, das Tatmesser und die aufgebrochene Geldkassette in der Wolfegger Ach in Kißlegg. Der 34-Jährige geriet ins Visier der Ermittler, da die Spurenauswertung einen DNA-Treffer ergab und auch die Personenbeschreibung übereinstimmte.

Am vergangenen Freitag nahm die Polizei den Beschuldigten fest und führten ihn noch am gleichen Tag dem Haftrichter vor, der die Untersuchungshaft anordnete. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.