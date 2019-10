Rathaus in Kißlegg soll barrierefrei werden

Eine kleine Stufe, ein Sockel, ein nur wenige Zentimeter hoher Absatz: Unüberwindbare HIndernisse, für die, die auf Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind. Auch mit einem Kinderwagen wird es schnell schwierig. Das Kißlegger Rathaus soll deshalb so umgestaltet werden, dass der Amtsgang auch barrierefrei möglich ist.

Eine Rampe zum Rathaus, die Sanierung der bestehenden Treppe, die Modernisierung der Rathaustür, ein neuer Eingangsbereich ohne Absätze, dazu das Aufbereiten des jetzigen Postzimmers im Erdgeschoss: Die Pläne, die Bauamtsmitarbeiter Werner Zeh am Mittwoch dem Technik- und Umweltausschuss des Gemeinderats vorgestellt hat, hatten es in sich. Gesamtkosten: Etwa 74 000 Euro.

Die Verwaltung nahm die Gemeinderäte mit auf einen Rundgang: Startpunkt ist vor dem Rathaus. Die Stufen, die zum Eingang führen, sollen durch ein Rampe Richtung Haus-Reich-Garten überwunden werden. Mit einer Steigung zwischen sieben und acht Prozent ist hier Platz für „eine angenehme Neigung“, wie es Zeh nannte. Die Stufen selbst sollen vorher oberflächlich saniert werden. Denn: „Der Sanstein wurde 1996 angelegt und bröselt ab.“ Deshalb sollen Unebenheiten weggeschliffen und die ganze Anlage frisch imprägniert werden. Zur Rathaustür hinführen soll ein Sauberlauf, um weniger Schmutz in das Amtsgebäude zu tragen. Die historische Holztüre bleibt erhalten, sie soll aber breiter und so modernisiert werden, dass sie sich künftig automatisch öffnet und schließt. In diesem Zuge will die Verwaltung auch die veraltete Schließmechanik den aktuellen Sicherheitsstandards angleichen. Wer das Rathaus betritt, steht künftig auf einem etwas angehobenen Boden - und wieder auf einem Sauberlauf.

Im Erdgeschoss ist man auch künftig mit der Treppe zu den oberen Stockwerken konfrontiert. Einen Aufzug wird es nicht geben. Aber: „Wir wollen das derzeitige Postzimmer mit einer breiteren Tür versehen, sodass man mit dem Rollstuhl und ähnlichem gut rein und raus kommt“, sagte Zeh. Dieses wird dann die einzige Amtsstube sein, in der alle Bürger mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit bedient werden. „Da kommt dann der entsprechende Mitarbeiter einfach runter.“

Unter den Räten gab es zwar breite Zustimmung zu den Plänen, aber auch einige Anmerkungen: „Sieht ein bisschen so aus, als knallt man wenn man das Rathaus über die Rampe wieder verlässt voll auf die Mauer vom Reich-Garten“, befürchete Bruno Buchner (CDU). Zeh antwortete, dass sich die Rampe auch noch entsprechend verkürzen lasse, sodass sie auf der Höhe der Rathauskannte endet.

Zur Modernisierung der Tür - es sind Kosten von 15 000 Euro dafür veranschlagt - fragte Joachim Kappler (Freie Wähler): „Kann man für diese Summe nicht eine neue Tür im historischen Stil einbauen?“ Der Antrieb für das automatische Öffnen und Schließen kostet allein 13 000 Euro, erklärte Zeh. „Auch bei einer neuen Tür.“ Das Türblatt der jeztigen sei zudem sehr gut erhalten und die Möglichkeit zur Verbreiterung sei auch gegeben.

Cortenstahl: Eine Rost-Rampe?

„Ich bin ja ein Freund der Ästhetik“, führte Wolfgang Schuwerk (CDU) seine Frage zur Ausgestaltung an. In einem früheren Beschluss habe man sich darauf geeinigt rund um das Rathaus vermehrt Cortenstahl zu verwenden. Ob daran festgehalten wird, stellte Schuwerk mit Blick auf die Farbgebung infrage. Denn: Cortenstahl ist ein Material, das durch Verwitterung innerhalb weniger Monate eine Rostoptik annimmt und diese behält. In Kißlegg sieht man dies beispielweise an der Umrandung der Mariensäule auf dem Rathausplatz oder beim Kunstwerk „Vielfalt der Kräfte“ im Haus-Reich-Garten. Die Räte haben beim einstimmigen Beschluss aller Maßnahmen zur Barrierefreiheit nun festgehalten, dass die Rampe in dem gesetzten Grau gehalten werden soll, in dem auch Elemente wie Straßenlaternen, Zäune und Abfalleimer in der Ortsmitte erscheinen. Begonnen werden soll mit den Arbeiten zur Barrierefreiheit im Lauf des kommenden Jahres.