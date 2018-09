Rat will Kindergarten plus Mehrzweckraum

Die Realisierung des Dorfentwicklungskonzepts „Waltershofen 2025“ ist einen Schritt weiter. Am vergangenen Donnerstag stimmte der Ortschaftsrat vor etwa 20 Zuhörern dem Entwurf zum Neubau des Kindergartens zu. In den vorgelegten Planungen von Architektin Sylvia Elison-Keib ist auch ein an den Kindergarten angedockter Multifunktionsraum enthalten. Im Gegensatz zu Ortsvorsteher Werner Bachmann und dem Ortschaftsrat will die Kißlegger Verwaltung diesen aber (noch) nicht verwirklichen.

Wann und für wie viel Geld Waltershofen einen neuen Kindergarten bekommt, darüber wurde im Ortschaftsrat nicht gesprochen. Kostenmäßig wolle man erst ins Detail gehen, wenn die Gremien informiert und dabei sind, erklärte Bachmann. Feststehe, dass der Neubau in Waltershofen dem gleichen Standard entsprechen soll, wie der bereits im Bau befindliche Kindergarten Sankt Monika und der neue Kindergarten Sankt Hedwig in Kißlegg. Die Entwürfe für letzteren werden am 17. Oktober zusammen mit den Entwürfen für Waltershofen im Gemeinderat vorgestellt.

Hölzernes Gebäude in Quaderform

Der neue Kindergarten in Waltershofen soll in Holzständerbauweise entstehen und folgende Form annehmen: Ein höherer innerer Gebäudequader wird von einem niedrigeren, ebenfalls rechteckigen Gebäude umschlossen. Die größere Raumhöhe des inneren Gebäudeteils ermöglichen den Einbau von Oberlichtern und dadurch mehr Tageslicht. Hier sollen Sanitäranlagen, Technikraum, Garderoben und eine Teeküche für die Mitarbeiterinnen entstehen. Die drei Gruppenbereiche – jeweils bestehend aus einem etwa 48 und einem 20 Quadratmeter großem Raum – finden sich äußeren Gebäudeteil wieder. Die bereits mit dem Kindergarten-Team besprochenen Planungen sehen für jede Gruppe eine Kinderküche vor. Auf eine Gemeinschaftsküche wird verzichtet. Außerdem im äußeren Gebäudeteil untergebracht sind ein Personalraum, ein Besprechungszimmer, ein Geräteraum und das Leitungsbüro.

„Der Wunsch nach einem Keller als Stauraum war da“, erklärte Sylvia Elison-Keib. Stattdessen habe man einen „extra größeren Materialraum“ eingeplant. Ein Anliegen des Kindergarten-Teams, das Einzug in die Planung gefunden hat, ist der Windfang, durch den man den Kindergarten betritt. Dieser soll auch als Verbindung zum Mehrzweckraum dienen. „Dazu hat die Verwaltung aber ganz klar gesagt, dass der erst in einem zweiten Bauabschnitt kommen soll“, stellte der Ortsvorsteher fest. Er selbst sei anderer Meinung und hätte den 65 Quadratmeter großen Raum gern von Beginn an. „Wenn wir bei den Geburtenzahlen mal wieder Spitzen haben, könnten wir dort Provisorien einrichten.“

Außerdem wäre der Raum außerhalb des Kindergartenbetriebs für die Ortschaft nutzbar. Die Leiterin des Kindergartens, Verena Schwarz, würde sich über den zusätzlichen Platz freuen. „Er würde sehr gebraucht werden“, führte sie vor Augen. Beispielsweise, wenn die drei Gruppen etwas in großer Gemeinschaft machen wollen. Oder, so Schwarz weiter, falls daraus eines Tages mal ein Ganztageskindergarten wird, biete sich dort Platz für die Schlafmöglichkeit.

Mit Blick auf die Spielgeräte im Außenbereich versprach Lena Frühschütz, Bauingenieurin des Architekturbüros Elison: „So viel wie möglich soll erhalten bleiben.“ Insgesamt vergrößere sich der Außenbereich auf 1800 Quadratmeter. Dadurch werden ein Zaun und ein neuer Zugang zum Skaterplatz nötig, der künftig an der Turnhalle entlang führen soll. Auch für landwirtschaftliche Flächen muss dann ein neuer Zugang her. Was diesbezüglich den Grunderwerb angehe, sei man laut Bachmann bereits in Verhandlungen mit der Kirche.

Den Entwurfsplanungen stimmten alle fünf anwesenden Ortschaftsräte zu. Ebenfalls einstimmig wurde beantragt, dass der Mehrzweckraum im ersten Bauabschnitt verwirklicht wird.