Randalierer werfen Sofas in Bach

In einem Bauwagen in Immenried haben im Zeitraum von Samstagvormittag bis Sonntagmorgen bislang unbekannte Täter Sachschaden in vierstelliger Höhe angerichtet. Laut Polizeibericht warfen Randalierer Sofas aus dem unverschlossenen Holzwagen in den angrenzenden Bach und schlugen eine Scheibe ein.

Zudem rissen die Täter Säcke mit Streusalz auf und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter 07529/971560.