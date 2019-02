Raimund Haser im Vorstand der CDU-Landtagsfraktion

Der Kisslegger Abgeordnete Raimund Haser ist in der jüngsten Fraktionssitzung als Beisitzer in den Vorstand der CDU-Landtagsfraktion gewählt worden. Haser war bei der Wahl 2016 als gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Wangen-Illertal erstmals in den Landtag eingezogen.

„Für das mir entgegengebrachte Vertrauen möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen herzlich danken. Es erfüllt mich mit Stolz, künftig die Interessen der Fraktionäre im Führungskreis unserer Landtagsfraktion vertreten zu dürfen“, sagt er laut Mitteilung.

Er ist außerdem bereits naturschutzpolitischer Sprecher, medienpolitischer Sprecher und vertriebenenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sowie Mitglied in den Ausschüssen Kultus, Jugend und Sport sowie Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.

Bei der anstehenden Kommunalwahl bewirbt er sich außerdem um ein Mandat im Ravensburger Kreistag.