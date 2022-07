Radfahrer stürzt am Bordstein

In der Immenrieder Straße in Kißlegg ist am Donnerstag kurz nach 13 Uhr auf Höhe des Strandbades ein Radfahrer gestürzt.

Der 88 Jahre alte Mann zog sich dabei laut Polizei mehrere leichtere Verletzungen zu. Beim Auffahren auf einen Gehweg stürzte der Senior am Bordstein. Mehrere Strandbadbesucher, die auf den Unfall aufmerksam wurden, kletterten über einen Zaun, um dem Verletzten schnell zu Hilfe zu kommen. Der Rentner wurde nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.