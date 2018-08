Radfahrer prallen aufeinander

Bei einem Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Pestalozziweg/Franz-Speth-Straße in Kißlegg ist eine Person schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden. Zudem entstand rund 4000 Euro Sachschaden.

Nach Angaben der Polizei benutzte ein 36-jähriger Radfahrer in der Pestalozzistraße die falsche Fahrspur und kollidierte mit einem von der Franz-Speth-Straße in die Pestalozzistraße links abbiegenden 36-jährigen Fahrradfahrer. Der durch den Zusammenstoß gestürzte 67-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.