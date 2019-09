Radfahrer leicht verletzt

Kißlegg (sz) - Leichte Verletzungen erlitt der 17-jährige Radfahrer, der am Samstagvormittag gegen 10 Uhr trotz Verbots auf dem Gehweg entlang der Wangener in Richtung Innenstadt fuhr. An der Einmündung des Löhleweges stieß er gegen die vordere rechte Seite des wartenden VW Golf eines 76-Jährigen. Der Radfahrer wurde nach dem Zusammenstoß auf die Motorhaube des Pkw geschleudert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.