Pro und Contra: Braucht es den Klimanotstand im Allgäu?

Von Deutsche Presse-Agentur

So schnell wie möglich hoch hinaus wollen 1000 Athleten heute in Rottweil: Sie treten beim zweiten Treppenhauslauf im Thyssenkrupp-Aufzugtestturm an. 1390 Stufen und 232 Höhenmeter müssen sie dabei bewältigen.

300 Läufer starten Die Startplätze waren nach Angaben von Thyssenkrupp innerhalb weniger Stunden ausgebucht. 300 Läufer mehr als bei der Premiere 2018 sind dabei. Der „Thyssenkrupp Towerrun“ ist der höchste Treppenlauf bundesweit und dieses Jahr Austragungsort der Deutschen Meisterschaften.