Prior stellt in Schlossstraße aus

Im Schauraum Schlossstraße 58/1 in Kißlegg findet am Samstag, 18 Mai, um 15 Uhr die Vernissage zur Ausstellung von Klaus Prior statt. Die Ausstellung zeigt das etwa 60 Arbeiten umfassende künstlerische Werk Priors, von kleinen zarten Bleistiftzeichnungen über Gouachen und großformatigen Bildern bis zu seinen Skulpturen aus Holz und Eisenguss, heißt es in einer Mitteilung.

Die Einführung übernimmt der Kunsthistoriker Andreas Gabelmann, den musikalischen Rahmen bietet Michael Huber an der Posaune. Der Künstler ist zur Vernissage anwesend, die Ausstellung dauert bis zum 30. Juni und ist jeweils Samstags und Sonntags von 13 bis 17 Uhr oder nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 0160 / 94478312 geöffnet.