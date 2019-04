Prämierungen für Kißlegg-Knippser

Sie haben „Kißlegg eingefangen“ und wurden dafür ausgezeichnet: Die Gewinner des Kißlegg-Wettbewerbs sind am Freitag in kleinem und persönlichem Rahmen von Bürgermeister Dieter Krattenmacher prämiert worden. Die Fotografien werden zunächst ein Jahr lang Treppenhaus und Flure des Rathauses verschönern. Eines haben alle Bilder gemein, findet der Rathaus-Chef: „Sie zeigen, dass es nicht nur in Mallorca oder sonst wo schön ist, sondern auch hier bei uns.“

Wer in Kißlegg wohnt und auf der hiesigen Gemarkung ein schönes Foto schießt, kann dies seit Jahren im Bürgerbüro zum Wettbewerb einreichen. Dann wählt ein Kuratorium, darunter eine Abordnung der Garten- und Blumenfreunde, die den Wettbewerb mitorganisieren, rund 70 Fotos aus. Diese werden dann beim Weihnachtsmarkt im zweiten Obergeschoss des Neuen Schlosses ausgestellt. Alle Ausstellungsbesucher können dann abstimmen, welche Bilder ihnen am besten gefallen haben. Stimmenkönig wurde beim Wettbewerb 2018 Julian Kimmerle aus Immenried. Seine Aufnahme zeigt eine verträumte Waldszene. Mit 389 Stimmen wurde er Erster in der Kategorie „Heimat“. Mit einem Sonnenuntergang folgt auf dem zweiten Platz in dieser Rubrik Wolfgang Keck aus Immenried. Sein Foto erhielt 322 Stimmen. Ute Bitterwolf aus Waltershofen erreichte mit einer Silhouette von Rehen und einem Hirsch den dritten Platz mit 182 Stimmen.

Preisträger erhalten Preisgelder

In der Kategorie „Momente“ war Günter Geyer mit einer Langzeitbelichtung des Springbrunnens im Schlosspark bei Nacht der Sieger. 208 Stimmen hat er bekommen. Mit 170 Stimmen folgt ihm Manuel Kimmerle auf dem zweiten Platz. Sein Foto zeigt eine Herbstszene mit spielenden Kindern im Laub. Auf Platz drei landete mit 121 Stimmen Heidi Dentler, die eine Glaskugel auf einem Moorsteg fotografiert hat. Insgesamt wenige Stimmen fielen auf Bilder aus der Kategorie „Blumen und Gärten“. Hier holte sich Anni Ohlinger aus Waltershofen mit 42 Stimmen den ersten Platz. Nur eine Stimme weniger und damit den zweiten Platz hat Monika Görlitz aus Goppertshofen, die zwei Schmetterlinge fotografiert hat. Eine Biene zeigt das Bild von Heidrun Dingler. Mit 24 Stimmen reichte es für Rang drei.

Die Preisträger gab Preisgeld im Gesamtwert von 600 Euro in bar und 990 Euro in Gutscheinen. „Das schütten wir heute aus, damit sie sich einen neuen Kodak-Film kaufen können“, sagte Krattenmacher zu den Gewinnern.