Nach Feuerwehr-Zwangspause an der Bahnschranke: Kißlegg fordert Tempo bei Unterführung

Podiumsdiskussion

Die Podiumsdiskussion kann aufgrund der hohen Coronainfektionszahlen nur online mitverfolgt werden. Sie wird am Donnerstag, 31. März, aber 18 Uhr als Livestream auf der Website der Gemeinde Kißlegg www.kissleg.de übertragen. Bürger, die eine Frage oder ein Statement zum Thema „Gefahrenschwerpunkt Bahnübergang Kißlegg“ haben, können diese der Verwaltung per E-Mail an bahnuebergang@kisslegg.de zugehen lassen. (sz)