Polizei zieht Betrunkenen aus dem Verkehr

Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg haben in der Nacht auf Samstag kurz vor Mitternacht in Kißlegg in der Raiffeisenstraße einen Fiat kontrolliert, weil das Fahrzeug mit einem platten Reifen unterwegs war. Der 50-jährige Fahrer fuhr laut Polizeibericht unter Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab mehr als 1,4 Promille. Deshalb wurde bei dem Mann in einem Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe auf Anordnung der Beamten entnommen. Die Polizisten behielten den Führerschein ein. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.