Polizei nimmt 31 Autobahnrasern den Führerschein ab

Die Verkehrspolizei hat auf der Autobahn 96 am vergangenen Freitag und am Sonntagnachmittag verschiedene Verkehrskontrollen durchgeführt.

Am Freitag standen laut Polizeibericht Abstandsmessungen auf dem Programm. Hier konnten die Kontrolleure 371 Fahrer feststellen, die einen zu geringen Abstand zum Fahrzeug vor ihnen eingehalten hatten. Ihnen drohen zum größten Teil Bußgeldverfahren, schreiben die Beamten.

Am Sonntag waren dann die „Raser“ an der Reihe. Im Bereich Argentalbrücke, wo nur 120 Stundenkilometer erlaubt sind, stellten die Ordnungshüter 503 Verstöße fest. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 202 Stundenkilometern durch die Meßstelle brauste. Insgesamt waren 31 Temposünder so schnell, dass ihnen Fahrverbote drohen. Die entsprechenden Bußgeldverfahren sind eingeleitet worden.