Ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld und Punkte in Flensburg erwarten einen 20-jährigen Autofahrer, der am Donnerstagvormittag gegen 10.50 Uhr in Kißlegg von Beamten des Verkehrskommissariats angehalten und überprüft wurde.

Das teilt die Polizei mit. Nach einem positiven Alkoholtest, der nahezu 0,7 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des jungen Mannes und zeigten ihn an.