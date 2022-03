Polizei findet bei Fahrzeugkontrolle in Kißlegg Drogen

Eine routinemäßige Verkehrskontrolle wurde am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr einem 20 Jahre alten Autofahrer und seiner 21-jährigen Mitfahrerin zum Verhängnis. Die beiden wurden im Löhleweg in Kißlegg von einer Polizeistreife gestoppt. Aus dem Auto drang deutlicher Marihuanageruch und die beiden Insassen händigten den Beamten letztlich einen Rucksack aus, in dem sich Kleinmengen der Droge sowie Reste von Kokain befanden, wie die Polizei mitteilt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg durchsuchte die Polizei die Wohnung des 20-Jährigen und wurde auch hier nochmals fündig. Die Beamten beschlagnahmten mehrere abgepackte Kleinmengen Marihuana sowie Haschisch und Ecstasy. Da sich der Verdacht ergab, dass der 20-Jährige das Rauschmittel vertreibt, hat er sich nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und seine Mitfahrerin wegen deren Besitz strafrechtlich zu verantworten, heißt es.