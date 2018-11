Polizei ermittelt wegen Traktor-Spritztour

In der Shisha-Kneipe „Shibar“ in Ulm, die stadtbekannten Unternehmern aus der Rotlichtszene gehört, hat es am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz gegeben.

Polizeisprecher Wolfgang Jürgens widersprach ersten Gerüchten zufolge, wonach es sich dabei um einen SEK-Einsatz handeln soll, bestätigte aber, dass die Polizei derzeit dort vor Ort sei und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Bei den Polizisten handelt es sich um eine Beweis- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen.