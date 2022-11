Polizei ermittelt wegen Fischsterben in Kißlegger Weiher

Im Schmidweiher bei Immenried sind gut ein Dutzend Fische verendet. Wie die Polizei mitteilt, ermittelt sie wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung, nachdem das Fischsterben am Dienstagmorgen festgestellt worden ist.

Ein 73-Jähriger steht demnach im Verdacht, am Montag im Bereich des Zulaufs des Weihers Baggerarbeiten gemacht zu haben, bei denen Öl austrat. Mutmaßlich war zu diesem Zeitpunkt eine Hydraulikleitung am Bagger defekt, wodurch das Öl in den Zulauf des Weihers gelangt sein könnte. Da die Tiere allerdings frisch in den Weiher eingesetzt worden waren, ist derzeit laut Polizei noch nicht klar, ob diese wegen des verunreinigten Wassers eingegangen sind.

Feuerwehr rückt für Ölsperre aus

Die Feuerwehr rückte mit mehr als 20 Einsatzkräften, mehreren Fahrzeugen und Schlauchboot an und errichtete eine Ölsperre, um eine Ausweitung der Verunreinigung zu verhindern. Spezialisten der Umweltbehörde des Landratsamts Ravensburg waren ebenfalls vor Ort und stellten die Fischkadaver sicher. Die weiteren Ermittlungen der Spezialeinheit Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Ravensburg dauern derzeit an.