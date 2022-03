Polizei bittet um Hinweise: Wer hat Wolfgang S. gesehen?

Die Polizei bittet um Hinweise. Seit den Mittagsstunden des gestrigen Montags wird der 62-jährige Wolfgang S. aus Kißlegg vermisst. Herr S. sei gut zu Fuß, leide jedoch an einer leichten Demenz und ist auf Medikamente angewiesen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Wer hat Wolfgang S. aus Kißlegg gesehen? (Foto: Polizeipräsidium Ravensburg)

Der Vermisste unternimmt regelmäßig Spaziergänge rund um Kißlegg und führt meist auch seine Kamera mit. Herr S. ist etwa 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hat lichtes Haar. Bekleidet ist er mit einer schwarz-grauen Jacke. Mutmaßlich wurde der Vermisste gestern gegen 16 Uhr im Ortsbereich von Kißlegg zuletzt gesichtet.

Hinweise an die Polizei

Die Ermittler schließen aufgrund der Temperaturen eine hilflose Lage nicht aus. Suchmaßnahmen der Polizei, bei denen aktuell unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt ist, blieben bislang ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung unter de Telefonnummer 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen um Hinweise zum Verbleib des 62-Jährigen.