Polizei bietet Fahrsicherheitstraining für Pedelec-Begeisterte an

Sicheres Bremsen, rechtzeitiges Erkennen von Gefahren und Straßenverkehrsregeln – das und vieles mehr ist Teil des Fahrsicherheitstrainings am Dienstag für aktive Pedelec-Fahrende, das das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg zusammen mit dem Arbeitskreis Verkehrssicherheit veranstaltet.

Es stehen außer Informationen zu Neuerungen im Straßenverkehr, Unfallgefahren, wissenswertem rund um das Rad auch praktische Übungen, die ein sicheres Beherrschen des Elektrofahrrads vermitteln sollen, im Fokus des Trainings. Durch das Training sollen die eigenen Fähigkeiten verbessert, Gefahren rechtzeitig erkannt und das Unfallrisiko verringert werden. Ein Pedelec muss mitgebracht werden.

Der Termin findet am Dienstag, 12. Oktober, von 09 bis 13 Uhr statt. Das Training ist kostenfrei. Die Veranstaltung findet bei der Jugendverkehrsschule in Kißlegg in der Schloßstraße 71 statt. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. Es gibt noch freie Plätze.

Die Anmeldung erfolgt auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Ravensburg unter: www.polizei-ravensburg.de. Dort sind auch Informationen zu den Trainings zu finden. Eine Teilnahme ist erst nach dem Erhalt der verbindlichen Anmeldebestätigung möglich.