Podcast „Sag's Pauly“: Warum sich Schlachten und Tierliebe nicht ausschließen

Philipp Sontag ist kein Metzger wie jeder andere: Als Fleischsommelier beschäftigt er sich nicht nur mit dem Produkt Fleisch, sondern auch mit dem Tier. Er bezeichnet sich selbst als Tierfreund, dem das Wohl der Rinder, Schweine oder Lämmer, die durch seine Hand sterben, am Herzen liegt.

Der schlechte Ruf seines Handwerks

Über den schlechten Ruf, den sein Handwerk hat, ärgert er sich nicht einfach - er widerspricht. Er nimmt Kritiker ernst. Er beschäftigt sich mit den Tieren, die er tötet: Philipp Sontag erklärt, warum sie manchmal stundenlang zucken, nachdem sie geschlachtet wurden. Er weiß, dass Schweine im Stall keine Empathie für ihren Artgenossen empfinden, sondern ihn anknabbern, sobald er tot ist. Oft geht es nicht um Gefühle, sondern um Biologie, Chemie und Physik.

Nicht alle großen Schlachthäuser sind schlecht, und nicht alle kleine Metzgereien sind gut. Philipp Sontag

Der Kißlegger sagt Dinge, die nicht typisch für einen Metzger sind, und die ihm im Kollegenkreis nicht ausschließlich Zustimmung bringen: Er spricht sich dafür aus, weniger Fleisch zu essen. Er plädiert dafür, dass Metzgereien nur an drei Tagen in der Woche geöffnet sein sollten.

Sontag redet über Fleisch aus dem Supermarkt und warum es qualitativ längst nicht so schlecht ist wie sein Ruf - aber trotzdem problematisch. Und er "Nicht alle großen Schlachthäuser sind schlecht, und nicht alle kleine Metzgereien sind gut", sagt der Kißlegger. Eine Stunde lang dreht sich das Gespräch um Ethik und Klimaschutz, um Vegetarismus und Veganismus, um regional oder bio.

Hier ist es zu hören:

Im Gespräch geht es auch um die Frage, ob Fleischalternativen echte Alternativen sind. Anlass dafür ist der Hype um die "Beyond Burger", die als veganer Fleischersatz Furore machen und blitzschnell ausverkauft waren.

Schwäbische.de hat den fleischlosen Burger genauer unter die Lupe nehmen lassen - und den Fleischsommelier Philipp Sontag probieren lassen.

